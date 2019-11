Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte

St. Leon-Roth / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht auf Donnerstag in eine Kindertagesstätte in der Wiesenstraße ein. Der Unbekannte hebelte zunächst ein Fenster ein Stück weit auf, um es anschließend am Griff öffnen zu können. Als er durch das Fenster einstieg, wurde der Alarm ausgelöst, sodass der Täter flüchtete, ohne etwas zu entwenden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 06222 57090 beim Polizeirevier Wiesloch oder unter 0621 1744444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

