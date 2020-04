Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Fahrraddieb gesehen?

Otterbach (ots)

Unbekannte haben am Dienstag in der Lauterstraße ein Fahrrad gestohlen. Der Drahtesel war angeschlossen am Bahnhof abgestellt. Bei dem Herrenrad handelt es sich um ein grünes Mountainbike der Marke "UMF Hardy 3". Es dürfte einen Wert von mindestens 100 Euro haben. Zeugen, die zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

