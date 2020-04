Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Wer war zuerst im Kreisel?

Otterberg (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend im Verkehrskreisel an der ARAL-Tankstelle sind ein Motorrollerfahrer und seine Sozia leicht verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei den Beamten zu melden.

Der 16-Jährige kam gegen 18 Uhr mit seinem Kleinkraftrad aus der Bachstraße gefahren. Im Kreisel wollte er stadtauswärts in Richtung Feuerwehrhaus abbiegen. Eine 79-jährige Autofahrerin fuhr aus der Ortsmitte kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Sie kollidierte mit dem Roller. Der 16-Jährige und seine Mitfahrerin stürzten. Die Jugendlichen wurden leicht verletzt. Weil sich die Angaben der Unfallbeteiligten widersprechen, bitte die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben darübermachen, welches Fahrzeug zuerst den Verkehrskreisel befuhr? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

