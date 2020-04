Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gefunden - Bargeld unterschlagen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fall von Unterschlagung ist der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Ein 29-jähriger Mann teilte gegen 17 Uhr mit, dass er vermutlich im Stadtpark seinen Geldbeutel verloren hat. Er habe dort eine Weile auf einer Bank gesessen und erst später zu Hause bemerkt, dass er die Geldbörse nicht mehr bei sich hat. Daraufhin sei er zurück in den Park gelaufen, habe aber das Portemonnaie nirgends mehr finden können.

Noch während der 29-Jährige sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei aufhielt, meldete sich auf der Wache ein Mann und gab den Geldbeutel ab. Dieser war von einem Unbekannten in den Briefkasten einer Einrichtung in der Logenstraße geworfen worden. - Allerdings war kein Bargeld mehr darin. Der Täter muss es an sich genommen haben, bevor er den "Rest" entsorgte.

Zeugen, die gesehen haben, wer im Stadtpark die Geldbörse an sich nahm, oder wer sie in der Logenstraße in den Briefkasten warf, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell