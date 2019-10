Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Laufender Polizeilicher Einsatz "Seepark" Möhnesee Körbecke

Soest (ots)

Kräfte der Polizei Soest suchen derzeit im Seepark in Möhnesee-Körbecke nach einer möglicherweise verletzten Person. In den Morgenstunden wurde die Polizei über größere Mengen Blut auf zwei Parkbänken im Bereich des Seeparkes informiert. Da es keine korrespondierenden Einsätze des Rettungsdienstes oder der Polizei gab, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine verletzte Person im Umfeld des Parks in hilfoser Lage befand oder noch befindent. Sollten Sie Angaben zur Ursache dieser Blutflecken machen können, werden Sie gebeten, sich über den Polizei-Notruf (110) zu melden. (KIESE)

