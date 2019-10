Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Wohnung

Soest (ots)

Im Teinenkamp brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 21:15 Uhr und 04:00 Uhr, unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Reihenhaus ein. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten gelangen konnten. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Rufnummer 02921-1000 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. (wo)

