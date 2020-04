Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Zwei betrunkene Elektro-Rollerfahrer hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren waren gegen Mitternacht am Stiftsplatz unterwegs. Sie fuhren auffällig in Schlangenlinien. Zwischen Bismarckstraße und Spittelstraße beanspruchten sie die gesamte Fahrbahnbreite. Eine Polizeistreife stoppte das Treiben. Beim 28-Jährigen stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,44 Promille, beim jüngeren einen Wert von 1,04 Promille fest. Ihre Führerscheine mussten die Betroffenen abgeben. Sie wurden sichergestellt. Den Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Die Probe soll Aufschluss über die genaue Alkoholkonzentration geben. Die Rollerfahrer blicken einem Strafverfahren entgegen. |erf

