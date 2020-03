Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf -Lagerschuppens abgebrannt/ Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Feuer am Montagabend in Donzdorf

Am Dienstag kurz nach 20.45 Uhr meldete ein Nachbar des landwirtschaftlichen Anwesens über Notruf, dass Flammen aus einem Gebäude schlagen würden. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 11 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung an. Ihr gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude zu verhindern. An der Brandstelle war ein starker Funkenflug zu beobachten. In dem Schuppen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere landwirtschaftliche Maschinen. Der Sachschaden an dem Gebäude und dem darin befindlichen Inventar wird auf deutlich mehr als 100.000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei Eislingen sicherte mit mehreren Streifen die Brandstelle ab. Auf demselben Grundstück war es bereits am 5. Januar zu einem Feuer gekommen. Zu dem Zeitpunkt brannte ein Kuhstall ab. Der stand direkt neben dem Lagerschuppen. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ob eine Brandstiftung vorliegt, kann derzeit noch nicht gesagt werden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0524579)

