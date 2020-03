Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken, ohne Führerschein und Unfall gebaut

Am Samstagmittag fiel in Riedlingen ein betrunkener Autofahrer auf.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein mutmaßlich Betrunkener gegen ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße. Das sagte ein Zeuge später der Polizei. Die kam und traf den Fahrer noch auf dem Parkplatz an. Der 33-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Ein Test ergab, dass er auch deutlich zu viel davon getrunken hatte, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Mann hat auch keinen Führerschein. Er musste das Auto stehen lassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen, weil er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. An den beiden Autos entstand offensichtlich kein Sachschaden.

Die Polizei warnt: Wer mit berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

