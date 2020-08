Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 17.08.2020

Peine (ots)

Dachstuhl geriet vermutlich nach Blitzeinschlag in Brand

Am heutigen Montagmittag, um 12:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Rauchentwicklung in dem Dachstuhl eines Wohnhauses im Pappelkamp in Broistedt alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein Teil des Dachstuhls bereits in Brand geraten, welcher schnell gelöscht werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Blitzeinschlag die Ursache für den Brandausbruch gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell