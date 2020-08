Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 17. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Schöppenstedt: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Sonntag, 16.08.2020, gegen 07:05 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 627, zwischen Schöppenstedt und Bansleben, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach kam die Autofahrerin mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab, überfuhr den Grünstreifen und kam letztendlich entgegengesetzt zur Fahrtrichtung im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch den Anprall verletzte sich die Fahrerin leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 20000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell