Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

TUT) Reifenschaden durch verlorenes Holzscheit auf der Fahrbahn (08.05.2020)

Deilingen (ots)

Einen Reifenschaden an seinem Pkw erlitt der 49-jährige Lenker eines Mercedes-Benz S-Klasse, der am heutigen Freitagvormittag gegen 08.45 Uhr die Landesstraße 435 am Deilinger Ortsausgang in Fahrtrichtung Wehingen befuhr. Dort überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes, etwa 25 cm langes, gespaltenes Holzscheit aus Buchenholz.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Tel. 07426 3080, zu melden.

