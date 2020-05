Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

TUT) Verkehrsunfall mit Sachschaden (08.05.2020)

Geisingen / Baden (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am heutigen Freitagvormittag gegen 10.00 Uhr an der Einmündung der Wildtalstraße in die Tuttlinger Straße ereignete.

Der 71-jährige Lenker eines Mitsubishis befuhr die Wildtalstraße aus Richtung Ortsmitte in Fahrtrichtung Tuttlingen und bog an der Einmündung nach links in die Wildtalstraße ein. Hierbei hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und geriet auf der Wildtalstraße auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Citroen eines 18 Jahre alten Pkw-Lenkers kam, der auf der auf der Wildtalstraße aus Richtung der Autobahnunterführung in Fahrtrichtung Ortsmitte an die Einmündung heranfuhr.

Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

