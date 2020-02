Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannter Pkw-Fahrer erfasst in Hörde einen 76-jährigen Fußgänger und fährt davon

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0150

Beim Ausparken erfasste ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (4.2.) gegen 18.30 Uhr auf dem Schildplatz in Dortmund-Hörde einen 76-jährigen Fußgänger. Der Senior stürzte und erlitt schwere Verletzungen - der Fahrer bemerkte den Unfall, stieg aus, half dem älteren Herrn auf die Beine und fuhr davon.

Der 76-Jährige ging erst einen Tag später in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Ein Arzt verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall in Höhe eines Cafés am Schildplatz.

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen, die gegen 18.30 Uhr einen schwarzen rückwärts ausparkenden Pkw und dessen Fahrer gesehen haben.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat im Polizeipräsidium unter Tel. 0231/132 4231.

Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell