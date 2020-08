Polizei Salzgitter

POL-SZ: Peiner baut Cannabis in seiner Wohnung an

Peine (ots)

Am späten Freitagabend, 14.08.2020, gegen 21:45 Uhr erhielten die Peiner Ordnungshüter den Hinweis, dass in einer Wohnung in der Woltorfer Straße, 31224 Peine, sichtbar Cannabispflanzen in einer Fensterbank stehen würden. Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes stellten tatsächlich gut sichtbar mehrere Cannabispflanzen in der Fensterbank fest. Der 41-jährige Wohnungsinhaber räumte den Anbau der Cannabispflanzen zum Eigenkonsum freimütig ein. Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung konnten insgesamt fünf Cannabispflanzen sowie eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Weiterhin wurde ein verbotenes Nunchaku (japanisches Würgeholz) aufgefunden. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung wurden die Peiner Beamten von zwei Diensthundeführern der Polizeidirektion Braunschweig mit einem Rauschgiftspürhund unterstützt. Strafverfahren nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetzt sind anhängig.

