POL-SZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Peine (ots)

Am Freitag, 14.08.2020, gegen 14:20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Peiner mit seinem Pedelec die Fritz-Stegen-Allee in Peine. In Höhe des dortigen REWE-Marktes kam er ins Straucheln und stürzte gegen einen dort ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Audi A3. Eine Zeugin alarmierte daraufhin die Polizei, welche kurze Zeit später am Unfallort eintraf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Beamten eine deutliche "Fahne" bei dem Pedelec-Fahrer fest. Der unausweichliche Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,50 Promille. Dem Peiner wurde im Anschluss im Klinikum eine Blutprobe entnommen. In diesem Zuge konnte auch gleich seine leichten Verletzungen (Schürfwunden) ambulant versorgt werden. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Peiner wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten müssen.

