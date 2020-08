Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 15. August 2020

Wolfenbüttel (ots)

Beleidigung, Sachbeschädigung, Wolfenbüttel (u.a. Wache), Samstag, 15.08.2020 /00:30 Uhr

In der Nacht auf den Samstag werden zwei Funkstreifenbesatzungen zur Rubensstraße in Wolfenbüttel entsandt. Dort soll es zu lautstarken, intensiven Streitigkeiten kommen. Vor Ort kann erhellt werden, dass es zu Streitigkeiten kam, weil ein Vater seine Tochter daran hinderte sich in suizidaler Absicht aus dem Fenster zu stürzen. Die Lage kann zunächst entspannt werden; die Tochter äußerte jedoch weiterhin Suizidabsichten, so dass eine Vorstellung beim Arzt zwecks Zwangseinweisung geboten war. Nachdem ihr dies mitgeteilt wurde, begann sie die eingesetzten Beamten aufs Übelste zu beleidigen. Sie wurde mit zur Wache genommen; hier randalierte sie und beschädigte eine Corona Schutzwand. Bei der Vorstellung im Klinikum führte sie ihre Beleidigungen weiter. Letztendlich kam es zum Schutz ihrer Person zur Einweisung. ...................................................................

Verkehrsunfall mit Verletztem, Hornburg, Vor dem Braunschweiger Tor, Freitag, 16:30 'Uhr

Eine 18jährige Hornburgerin übersieht beim Abbiegen einen vorfahrtberechtigten Pedelec Fahrer (aus Flöthe; 57J.). Dieser kommt zu Fall und verletzt sich leicht. ...................................................................

Wohnungsbrand, Schöppenstedt, Jasperstraße, Freitag, gg. 16:00 Uhr

Feuerwehr und Polizei wurde ein Wohnungsbrand ebenda gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass lediglich angebranntes Essen ursächlich für den Qualm war. Die 81 jährige Bewohnerin atmete jedoch zu viel Rauch ein, sie musste behandelt und ins Klinikum verbracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

