Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 14. August 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Verkehrsunfallflucht konnte schnell aufgeklärt werden

Donnerstag, 13.08.2020

Am Donnerstagvormittag konnte eine Verkehrsunfallflucht nach Hinweisen eines Zeugen schnell aufgeklärt werden. Demnach hatte der Zeuge beobachtet, wie eine bis dahin unbekannte Autofahrerin beim Ausparken mit ihrem PKW auf dem Parkplatz des Klinikums an der Kattowitzer Straße gegen einen parkenden PKW gestoßen war und sich anschließend vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro zu kümmern. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

