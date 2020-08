Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 13. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl einer Handtasche

Mittwoch, 12.08.2020, gegen 17:45 Uhr

Während eine 81-jährige Seniorin Altpapier in einem Altpapiercontainer auf einem Parkplatz am Waldweg in Wolfenbüttel entsorgte, nutzte ein bislang unbekannter Täter vermutlich die Gelegenheit aus und entwendete die Handtasche der Seniorin vom Beifahrersitz ihres PKW. Ein weiterer unbekannter Täter versperrte ihr zudem die Sicht auf ihren PKW, so dass der Diebstahl zunächst unbemerkt blieb. Neben Bargeld befanden sich auch diverse persönliche Papiere in der schwarzen Handtasche. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: drei PKW Aufbrüche

Dienstag, 11.08.2020, bis Mittwoch, 12.08.2020

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter auf ungeklärte Weise in drei in Straße Am Kräutergarten abgestellte PKW und durchsuchten diese offensichtlich nach Wertvollem. Aus einem VW Golf wurden drei Euro Bargeld sowie ein Garagentoröffner entwendet. Angegriffen wurden zudem noch ein Citroen und ein Fiat, wobei aus diesen Fahrzeugen nichts entwendet worden ist. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl einer Geldbörse

Dienstag, 11.08.2020, gegen 15:00 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter nahmen am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, einem 20-jährigen Mann während der Fahrt mit dem Bus der Linie 798 seinen Rucksack weg und begannen damit im Bus hin und herzuwerfen. Beim Aussteigen an der Haltestelle Bahnhofstraße konnte der 20-Jährige seinen Rucksack wieder an sich nehmen. Er stellte dann fest, dass seine Geldbörse sich nicht mehr im Rucksack befand. Diese war vermutlich zwischenzeitlich entwendet worden. Eine genauere Beschreibung der beiden Unbekannten kann nicht gegeben werden. Zeugen dieses Vorfalles melden sich bitte bei der Polizei in Wolfenbüttel unter: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Reifen von zwei parkenden PKW zerstochen

Dienstag, 11.08.2020, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 12.08.2020, 11:00 Uhr

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter die Hinterreifen zweier nebeneinander parkenden PKW. Der PKW Ford und der PKW Renault waren auf einem Parkplatz in der Neuen Straße in Schöppenstedt abgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt zirka 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell