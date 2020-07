Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in 18437 Dierhagen (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 10.07.2020 gegen 14:10 Uhr kam es in der Ortschaft 18437 Dierhagen zum Brand eines Einfamilienhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das reetdach gedeckte Haus bereits in voller Ausdehnung. Das 82-jährige deutsche Ehepaar, denen das Einfamilienhaus gehörte, befand sich während des Ausbruches in unmittelbarer Nähe zum Haus. Die Ehefrau war draußen vor dem Haus beschäftigt, während sich ihr Ehemann im Inneren des Hauses befand. Der Mann bemerkte Rauchgeruch, woraufhin er das Gebäude verließ. Draußen angekommen stellte er fest, dass sein Haus brannte. Gesundheitlich ist keine der Personen zu Schaden gekommen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Ahrenshoop, Wustrow, Ribnitz, Damgarten und Klockenhagen waren mit 60 Kameraden im Einsatz. Durch diese konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert und das Feuer gelöscht werden. Die Dauer der Löscharbeiten betrug ungefähr drei Stunden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitige Einschätzung auf ca. 200.000,-EUR. Da die Brandursache zur Zeit ungeklärt ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch diese wurde ein Brandursachenermittler zum Einsatz gebracht. Dieser geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

