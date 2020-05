Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Zeugen gesucht

Wassenberg-Ophoven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 5. Mai, gegen 4.30 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand an der Marienstraße zu reißen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und flüchtete mit einem dunklen Pkw Kombi. Der Täter trug bei der Tat dunkle Kleidung, weiße Turnschuhe und eine Baseballkappe auf dem Kopf. Weitere Zeugen, die ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

