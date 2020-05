Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung an Ehrendenkmal

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Personen beschädigten die Figur eines Ehrendenkmales an der Straße Schlackerweg. Dort wurden von einer Jesus-Statue die Arme abgetrennt und entwendet. Einen Tatzeitraum konnten die Melder nicht eingrenzen, dieser liegt vermutlich in der vergangenen Woche. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dieser Tat zusammenhängen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Hückelhoven, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

