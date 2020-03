Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Betrunkener baut Unfall

Am Freitag prallte ein 33-Jähriger in Niederstotzingen mit seinem Auto gegen eine Laterne.

Der Autofahrer war laut Polizeiangaben gegen 2 Uhr in der Straße "Dogge" in Richtung Kleine Gasse unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Laterne. Danach rief er die Polizei, der er bereits am Telefon sagte, dass er betrunken sei. Das bestätigte sich den Beamten bei der Unfallaufnahme. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann deutlich zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Noch unklar ist die Höhe des Schadens an der Laterne.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

