Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 13.08.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfälle

Am Mittwochabend, um 20:10 Uhr, ereignete sich auf der Eixer Straße zwischen Eixe und Abbensen ein Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Motorradfahrer einen vor sich fahrenden PKW überholte. Während des Überholvorganges stieß er mit seinem Motorrad gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Passat eines 36- jährigen Peiners. Der Außenspiegel wurde dadurch beschädigt. Der Motorradfahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern.

Die Polizei Peine sucht nun zum einen den Fahrer des vom Motorradfahrer überholten PKW, als auch andere Zeugen, welche Hinweise zum Unfallfahrer geben können. Erreichbarkeit der Polizei Peine: Telefon 05171/9990.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits am Montagabend, um 22:20 Uhr, auf der L 472 zwischen Klein Lafferde und Groß Lafferde. Ein 38-jähriger Mofa-Fahrer aus Ilsede befuhr die Landstraße von Klein Lafferde in Richtung Groß Lafferde. Ca. 200 m vor dem Ortseingang Groß Lafferde wurde er von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer überholt und vermutlich vom rechten Außenspiegel am Oberkörper getroffen, sodass der Ilseder zu Fall kam. Hierbei wurde er schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallort konnte ein Außenspiegel eines PKW aufgefunden werden. Demnach handelt es sich um den Außenspiegel eines schwarzen Volvo XC 40 aus dem Modelljahr 2020.

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu dem Unfall. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer bereits in einer Werkstatt vorstellig wurde, um einen neuen Außenspiegel anbringen zu lassen. Die Polizei Ilsede bittet um Hinweise an die Telefonnummer 05172/370750.

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

