Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 12. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Gruppe junger Männer attackiert 30-Jährigen

Dienstag, 11.08.2020, gegen 22:40 Uhr

Die Polizei wurde am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr, zur Wohnanschrift eines 30-jährigen Mannes gerufen. Hier teilte der 30-Jährige den eingesetzten Beamten mit, dass er gegen 22:40 Uhr beim Spaziergang in den Grünanlagen des Stadtgrabens, in Höhe Landeshuter Platz, aus unbekannten Gründen von einer zirka siebenköpfigen Gruppe angegriffen worden wäre. Man habe ihm zunächst eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen und dann weiter mit Tritten und Schlägen attackiert. Die Unbekannten hätten dann von ihm abgelassen und er habe seine Wohnanschrift aufgesucht und Polizei und Rettungsdienst informiert. Bei der unbekannten Personengruppe soll es sich um junge Männer im Alter von 13 bis 17 Jahren gehandelt haben. Eine Person habe ein rotes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose getragen. Zudem habe diese Person einen Oberlippenbart getragen. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde der 30-Jährige mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 12.08.2020, zwischen 07:35 Uhr und 07:45 Uhr

Innerhalb von nur 10 Minuten stieß am Mittwochmorgen, zwischen 07:35 Uhr und 07:45 Uhr, ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gegen einen auf einem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Neuen Straße in Schöppenstedt abgestellten weißen VW Transporter. Hierbei wurde das Heck des Transportes so stark beschädigt, dass die Scheiben zerstört wurden. Anschließend setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder um einen LKW mit Pritsche gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Schöppenstedt: 05332 / 946540.

