POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.08.2020 für den Bereich Salzgitter und Peine.

Fußgänger wurde leicht verletzt.

Salzgitter, Watenstedt, Watenstedter Straße (Ortsrand), 10.08.2020, 13:50 Uhr.

Ein 22-jähriger Fußgänger ging linksseitig der Fahrbahn der Watenstedter Straße auf einem Gehweg in Richtung SZ-Watenstedt. Zur Unfallzeit kam von links aus einem Schotterweg heraus ein grauer Kleinbus angefahren und übersah offensichtlich den kreuzenden Fußgänger. In Folge des Zusammenstoßes kam der Mann zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Offensichtlich psychisch auffällige Person beging mehrere Straftaten.

Baddeckenstedt, Heinrich-Nordhoff-Straße, 10.08.2020, ab ca.17:20 Uhr.

Ein Hinweisgeber hatte die Polizei alarmiert, nachdem eine männliche Person nach einem Streit mit mehrerer Personen ein Geschäft nicht verlassen wollte. Zur Ursache des Streites können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte hatte sich der Verursacher bereits entfernt.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen und nach Hinweisen soll der Mann bei seiner Flucht mehrere Straftaten begangen haben.

Gegen 17:40 Uhr soll er in der Heinrich-Nordhoff-Straße an einem geparkten BMW den Außenspiegel zerkratzt und insgesamt in Richtung der Fahrzeugfront gebogen haben. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

In der Zeit von 17:40-18:20 Uhr soll der Mann an einem in der Lichtenberger Straße abgestellten Pkw, einem VW, den Heckwischer abgebogen haben. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 50 Euro.

Im gleichen Tatzeitraum soll der Täter mittels eines Steines eine Fensterscheibe eines Friseurgeschäftes in der Lichtenberger Straße eingeworfen und hierdurch einen Schaden von mindestens 250 Euro verursacht haben.

In einem weiteren Fall, der sich ebenfalls im genannten Tatzeitraum und in der Lichtenberger Straße ereignet hatte, wurde der Täter von einem 47-jährigen Mann auf sein Fehlverhalten (zuvor begangene Sachbeschädigungen) angesprochen. Daraufhin soll der Täter den Mann mittels eines Messers bedroht haben. Im weiteren Verlauf seiner Tat soll der Täter zudem einen 43-jährigen Mann in den Rücken getreten und hierbei leicht verletzt haben.

Der Mann konnte schließlich in Baddeckenstedt, Breslauer Weg (dortiger Garten), angetroffen werden. Die angetroffene Mann machte einen verwirrten Eindruck und wirkte psychisch auffällig. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Für den Verursacher wurde ein Rettungswagen angefordert. Einer weiblichen Rettungskraft der Feuerwehr trat der Mann während ihres Einsatzes in den Bauch und verletzte sie hierbei leicht.

Der Verursacher wurde zwecks Begutachtachtung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus verbracht.

Wohnungseinbruch. Peine, Stederdorf, Zedernweg, 09.08.2020, 14.00 Uhr-10.08.2020, 18:30 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang in ein Einfamilienhaus und durchsuchten in dem Haus zahlreiche Behältnisse. Derzeit ermittelt die Polizei das Diebesgut und die Schadenshöhe.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341/18970.

Täter brachen in ein Baufachgeschäft ein. Zeugenaufruf.

Peine, Stederdorf, Dieselstraße/B 444, 10.08.2020-11.08.2020 (Nachtzeit).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter in den Nachtstunden einen gewaltsamen Zugang in das Gebäude des Baufachmarktes. In dem Bürogebäude wurde zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich die Täter gegen 01:20 Uhr in dem Gebäude aufgehalten haben. Da sich der Tatort auf dem direkten Weg zu einem namhaften Schnellrestaurant befindet, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Sollten sie im relevanten Tatzeitraum auffällige Personen bzw. Fahrzeuge festgestellt haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

