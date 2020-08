Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer mit 2,34 Promille unterwegs

Montag, 10.08.2020, gegen 22:35 Uhr

Am Montagabend kontrollierte die Polizei einen 43-jährigen Radfahrer, der mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: alkoholisierter Randalierer beschädigt Straßenlaterne

Dienstag, 11.08.2020, gegen 01:00 Uhr

Ein 31-jähriger Mann randalierte am frühen Dienstagmorgen auf seinem Weg von der Grauhofstraße zur Straße Am Brückenbach. Der stark alkoholisierte Mann schrie lautstark herum, trat gegen Hauswände und Mülleimer und auch gegen eine Straßenlaterne, die dabei beschädigt wurde. Zudem versuchte er sich den Maßnahmen der Polizei zu widersetzen. Letztendlich verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet. Der Schaden an der Laterne wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

