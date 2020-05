Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Müllcontainer brennt - Tatverdächtiger kommt in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Zu einem brennenden Müllcontainer wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwoch, 20.05.2020, in Weil am Rhein gerufen. Gegen 21:25 Uhr ging die Meldung ein, dass die Mülltonne in der Basler Straße lichterloh brennen würde. Zeitgleich meldete sich ein anderer Anrufer, der mitteilte, gerade den mutmaßlichen Brandstifter zu verfolgen. Der 61-jährige Tatverdächtige konnte von einer Streife vorläufig festgenommen werden, nachdem er den Zeugen mit einer spitzen Eisenstange bedroht und auch beleidigt hatte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Der Sachschaden ist gering.

