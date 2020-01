Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Alkohol gegen geparktes Auto

Am Donnerstag streifte in Wiblingen ein 42-Jähriger einen Ford.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige fuhr gegen 20.15 Uhr in der Donautalstraße in Richtung Pranger. Im Bereich des Hinterer Gartenweg streifte er einen geparkten Ford. Der Fahrer des Mercedes hielt an. Ein Zeuge forderte den Unfallverursacher auf, das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei verschwand der Mann in ein Gebäude neben der Unfallörtlichkeit. Mit Hilfe des Zeugen fanden die Beamten den 42-Jährigen. Er roch nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich über dem Erlaubten Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Die Autos blieben fahrbereit. Verletzte gab es nicht.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

+++++++ 0095020

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell