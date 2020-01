Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Polizei kontrolliert den Verkehr

Zahlreiche Verstöße stellte die Polizei bei einer Kontrolle bei Achstetten fest.

Zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr bei Achstetten. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fiat in die Kontrollstelle. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Gleich erging es einem 19-Jährigen. Den stoppte die Polizei gegen 16.30 Uhr. Auch er musste sein Auto stehen lassen. Beide sehen einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr entgegen. Zehn weitere Autofahrer die nicht angegurtet waren, beanstandeten die Beamten ebenfalls. Bei drei Autos war die Betriebserlaubnis erloschen. Deren Fahrzeughalter müssen ihre Fahrzeuge nun wieder in einen verkehrssicheren Zustand bringen.

