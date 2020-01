Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruch misslingt

Am Donnerstag nahm die Polizei in Biberach zwei Männer fest.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr stiegen zwei Männer über den Zaun eines Wertstoffhofes in der Ulmer Straße. Eine Zeuge sah das und informierte die Polizei. Mehrere Streifen der Polizei rückten an. Bei der Durchsuchung des Geländes entdeckten sie die 27 und 44 Jahre alten Männer. Die hatten bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport vorbereitet. Die Polizisten nahmen die Männer fest und brachten sie auf ein Polizeirevier. Da die beiden keinen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie gehen.

+++++++ 0094286

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell