Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Trickdiebe machten mit Zetteltrick Beute in Bad Vilbel ++ Mit Marihuana in Bad Nauheim erwischt ++ Ford in Nieder-Rosbach gestohlen ++ Vandalismus am Jugendzentrum ++ u.a.

Friedberg (ots)

Vollsperrung wegen Fahrzeugbrand

Autobahn 5: Die Autobahn 5 zwischen Ober-Mörlen und Friedberg musste am heutigen Mittag vorübergehend wegen Löscharbeiten gesperrt werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet dort gegen 11.45 Uhr ein Hyundai in Brand. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Gegen 13 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben und zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Bis 13.45 Uhr dauerten die abschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

*

Mit Drogen erwischt

Bad Nauheim: Einen 20-jährigen Bad Nauheimer erwischte der Schutzmann vor Ort, Bernd Büthe heute Mittag. Gegen 12.45 Uhr wollte der junge Mann gerade mit seinem BMX in den Kurpark fahren. Der Schutzmann bestreifte diesen Bereich entlang der Terrassenstraße gerade mit dem E-Roller und bemerkte den Verstoß. Er kontrollierte den Fahrradfahrer und stellte fest, dass sein Hab und Gut stark nach Marihuana roch. Bei der Durchsuchung ergab sich schnell der Grund dafür. Der 20-Jährige hatte eine kleine Menge davon in seinem Rucksack. Die Drogen stellte die Polizei sicher. Der Bad Nauheimer musste mit auf die Dienststelle zur erkennungsdienstlichen Behandlung.

*

Vandalismus in blau

Bad Nauheim: In der Nacht zum Donnerstag, den 01.August wurde das Jugendzentrum, Kiks Up, in Bad Nauheim am Goldstein besprüht. Der Täter bemalte die Hauswand mit einem etwa 3 Meter langem Wort. Die vorher unbefleckte Wand ziert nun eine blaue Aufschrift "Weed". Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Zeitraum der Tat liegt zwischen Mittwoch um 17 Uhr und Donnerstagmorgen um 8 Uhr. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei in Friedberg, Tel: 060316010. (cg)

*

Trickdiebe erbeuteten Schmuck

Bad Vilbel: Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Trickdiebstahl am heutigen Morgen geben können. Wer im groben Bereich zwischen Ritterstraße und Frankfurter Straße hierzu Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich zeitnah mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Gegen 10.30 Uhr klingelte eine Frau an der Haustür einer Seniorin und bat um Zettel und Stift, um für die Nachbarin eine Notiz zu hinterlassen. Hilfsbereit ließ die Seniorin die Frau in die Wohnung. Während diese die vermeintliche Notiz schrieb und die Seniorin ablenkte, betrat eine zweite Frau zunächst unbemerkt die Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Als die Seniorin dies bemerkte ergriffen die beiden Frauen die Flucht. Dabei konnten sie Schmuck mitgehen lassen.

Als etwa 45 Jahre alt, etwa 1.50 m groß, dick, mit dunkelblonden kurzen Haaren und langer dunkler Hose wird eine der Frauen beschrieben. Ihre Komplizin war etwa 60 Jahre alt, 1.65 m groß und mollig. Sie trug ein Tuch oder Schal um den Hals und über den Kopf gezogen und ein Kleid.

Nachbarn gaben gegenüber der Polizei an, dass sie die Frauen bereits am Donnerstagabend in dem Wohngebiet sahen. Zu diesem Zeitpunkt seien sie in Begleitung einer jüngeren Frau gewesen und hätten in einem silbernen PKW mit Frankfurter Kennzeichen gesessen, an dessen Steuer ein junger Mann saß.

Wer kann weitere Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem PKW geben?

*

Wildunfall

Münzenberg: Am gestrigen Donnerstag, um kurz vor 22Uhr, kam es auf der Landstraße 3136 zu einem Wildunfall. Die Fahrerin des VW fuhr von Lich nach Münzenberg als ihr der Rehbock vor den Pkw sprang. Die 34- jährige Fahrerin aus Münzenberg wurde nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeuge wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. (cg)

*

Ford geklaut

Rosbach: In der Nacht zum heutigen Freitag entwende ein Dieb in der Rodheimer Straße in Nieder-Rosbach einen grauen Ford Tourneo, der einen Wert von etwa 15.000 Euro hat. Eine Nachbarin beobachtete den Vorfall, dachte aber der Eigentümer selbst würde mit dem PKW davonfahren. An dem PKW befanden sich die Kennzeichen LOS-BO 100. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des PKW.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell