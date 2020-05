Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Defekter Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots)

Ein defekter Rauchmelder hat am Mittwochabend, 20.05.2020, in Lörrach einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Mit sechs Fahrzeugen rückte die Feuerwehr gegen 21:40 Uhr in der Winterbuckstraße aus. Nach längerer Suche konnte der piepsende Rauchmelder schließlich in einer Wohnung lokalisiert werden. Dieser hatte einen technischen Defekt.

