Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein und mit Drogen in Verkehrskontrolle

Hagen (ots)

Am Dienstag, 01. Oktober, wurde die Polizei in der Eilper Straße auf einen Nissan aufmerksam, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Straßburger Straße fuhr. In Höhe der Elsässer Straße hielten die Beamten den 25-jährigen Fahrer gegen 17 Uhr für eine allgemeine Verkehrskontrolle an. Der Hagener konnte den Polizisten jedoch keinen Führerschein aushändigen. Es stellte sich zudem nach einem freiwilligen Drogenvortest heraus, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Mann musste das Fahrzeug verschlossen am Anhalteort zurücklassen und für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache kommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

