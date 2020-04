Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Gartenhütte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 04.04.2020, und Sonntag, 05.04.2020, in eine Gartenhütte in der Wiechser Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich Zugang über das Fenster und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie ein Fernglas. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

