POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 12.08.2020 für den Bereich Salzgitter.

Tagischer Unfall.

Burgdorf, Burgdorfer Straße, 11.08.2020, im Laufe des Nachmittages.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es offensichtlich bei der Verrichtung von Arbeiten in einem mehrere Meter tiefen Brunnen zu einem tragischen Unglück. Ein 64-jähriger Mann verlor hierbei sein Leben.

Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache. Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr Hohenassel sowie ein Notfallseelsorger waren eingesetzt.

Täter brachen in ein Vereinsheim ein.

Salzgitter, Neißestraße, 10.08.2020, 17:15 Uhr-11.08.2020, 10:15 Uhr.

Unbekannte Täter verschafften sich einen gewaltsamen Zugang in ein Gerätelager und entwendeten im Tatverlauf einen Aufsitzrasenmäher. Dieser konnte jedoch im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Zudem erbeuteten die Täter mehrere Alustangen. Die Polizei ermittelt die Schadenshöhe und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter durchstachen mehrere Reifen eines Fahrzeuges.

Salzgitter, Osterlinde, Marketweg, 11.08.2020, 01:00-09:00 Uhr.

An einem geparkten Pkw Opel wurden alle vier Reifen durch den unbekannten Täter zerstochen. Es entstand ein Schaden von mindestens 350 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Unfallstelle wurde durch Personen gefilmt. Polizei beklagt dieses Verhalten.

Salzgitter, Engelnstedt, Peiner Straße, 11.08.2020, 09:15 Uhr.

Ausgangspunkt für das Verhalten war ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Fahrer eines Pkw befuhr die Peiner Straße in Richtung Broistedt und beabsichtige nach links in die Ludwig-Erhard-Straße einzubiegen. Auf Grund einer offensichtlichen körperlichen Beeinträchtigung (Krankheit) sei der Fahrzeugführer zu früh eingebogen und sei schließlich im Verlaufe seiner Fahrt mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Ampelmast kollidiert. Sowohl am Ampelmast als auch an dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 22.500 Euro. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht.

Die Polizei beklagt in diesem Zusammenhang das Verhalten eines Verkehrsteilnehmers. Ein 45-jähriger Mann fotografierte im Vorbeifahren mit seinem Mobiltelefon die Unfallstelle. Die Polizei stellte das Telefon des Mannes sicher. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

