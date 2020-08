Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 14. August 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Anhängers

Mittwoch, 12.08.2020, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 13.08.2020, 10:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel gesichert abgestellter PKW Anhänger entwendet. Der Anhänger war mit Bauschutt und Sperrmüll beladen. Der Wert des Anhängers wird mit zirka 1000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Fahrradfahrer mit 2,18 Promille unterwegs

Freitag, 14.08.2020, gegen 00:20 Uhr

Am Freitag, gegen 00:20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei nach einem Zeugenhinweis einen 25-jährigen Radfahrer, der zuvor mit dem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Radfahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell