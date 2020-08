POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad 14.08.2020 - 15.08.2020, 09.00 Uhr

Polizei Salzgitter

Versuchter Fahrraddiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am späten Freitagabend melden sich Zeugen bei der Polizei, die drei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren beim Rauchen eines Joints am Busbahnhof in Salzgitter-Bad bemerkten. Während der Sachverhaltsaufnahme wird dann weiterhin bekannt, dass einer der Jugendlichen versucht hatte, mit einer vorgefundenen Zaunlatte das Fahrradschloss eines im Aufgangsbereich zum nahegelegenen Bahnhofes abgestellten Fahrrades zu zerstören. Bei der im Anschluss erfolgten Identitätsfeststellung im häuslichen Bereich stellt sich heraus, dass einer der Jugendlichen auch falsche Personalien angegeben hatte. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da sich das Fahrrad infolge des defekten Schlosses nicht mehr sichern ließ, wurde es von der Polizei sichergestellt. Der bislang unbekannte Eigentümer des schwarz/silbernen Trekkingrades des Herstellers Mars möge sich bei der Polizei Salzgitter-Bad, Tel.: 05341/8250, melden.

Containerbrand Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Brand eines Restmüllcontainers auf der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad. Unbekannte Täter hatten den Container in Brand gesetzt, der trotz der eingesetzten Feuerwehr bis auf Restteile verbrannte. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500.- Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

