Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Evakuierung eines Mehrfamilienhauses nach Wohnungsbrand

Elmenhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) (ots)

Am Montagabend kam es in der Ortslage Elmenhorst (LK NWM) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Wohnung im 3. OG ein Feuer aus. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehren Kalkhorst, Elmenhorst, Dassow, Klütz und Boltenhagen mussten alle Anwohner des Wohnhauses evakuiert und anderweitig untergebracht werden. Die 28 evakuierten Anwohner blieben unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Lucas Leutert Polizeimeister Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell