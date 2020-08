Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 16. August 2020

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch/versuchter Einbruch, Ohrum, Sportplatz, 11.08.2020/16:00 Uhr bis 15.08.2020/16:00 Uhr

Bislang unbekannte Täterschaft bricht einen Holzschuppen auf dem Sportplatz auf. Der Schuppen und das Schloss werden hierbei beschädigt. Ferner versuchte uT einen angrenzenden Geräteschuppen aufzubrechen; die Stahltür hielt jedoch stand. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht abschließend fest. ................................................................

Kennzeichenmissbrauch, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß Abgabenordnung

Durch eine Funkstreife wurde in der Zickerickstraße in Wolfenbüttel ein Pkw festgestellt, an dem entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Es konnte ermittelt werden, dass die Kennzeichen von einem anderen, abgemeldeten Pkw stammten und verbotswidrig an diesem, nicht zugelassenen Pkw angebracht waren. Als Beschuldigter konnte ein 46jähriger Wolfenbütteler ermittelt werden

