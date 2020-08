Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.08.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Frau bei Verkehrsunfall verletzt.

Salzgitter, Calbrecht, Nord-Süd-Straße, 16.08.2020, 12:15 Uhr.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass eine 51-jährige Frau mit ihrem Rad auf einem Fahrradweg der Nord-Süd-Straße in Richtung Salzgitter-Bad fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die offensichtlich alleinbeteiligte Frau zu Fall und verletzte sich hierbei am Kopf. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie hierbei schwere Verletzungen erlitt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell