Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Halberstung - Unfall endet im Bach, Passanten leisten Hilfe

Sinzheim, Halberstung (ots)

Den Umständen entsprechend glimpflich endete am Dienstagmorgen ein Unfall in Halberstung, bei dem eine Frau aus ihrem im Sandbach stehenden Auto gerettet werden musste. Gegen 9:15 Uhr befuhr die 51-Jährige mit ihrem Peugeot die Straße `Stockmatt´ in Richtung Müllhofen, als sie offenbar aus medizinischen Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Dabei überfuhr sie eine Böschung, touchierte ein Verkehrszeichen und kam schließlich im Bach auf den Rädern zum Stehen. Der Pegel des Baches überspülte dabei die Höhe der Reifen und es drang Wasser ins Fahrzeuginnere. Zwei Frauen, die zufällig des Weges kamen, bemerkten das Unfallauto und entschlossen sich zur Hilfe. Während sich eine der Retterinnen ihrer Schuhe entledigte und ins Wasser stieg, verständigte die andere den Notruf. Aus der Beifahrerseite konnte die 51-Jährige schließlich auf die Uferböschung gerettet werden. Die Feuerwehren Sinzheim und Halberstung sowie Rettungsdienst und Polizei waren wenige Minuten später zur Stelle. Durch die Sanitäter wurde die Frau vorsorglich ins Bühler Klinikum gebracht, sie blieb offenbar aber durch den Unfall unverletzt. Der Peugeot, an dem ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

/rs

