Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Montag, 17. August 2020:

Peine (ots)

Peine: Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein unterwegs

Sonntag, 16.08.2020, gegen 19:00 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Sonntagabend einen 29-jährigen Autofahrer aus Peine, der mit seinem PKW in der Herrmann-Löns-Straße in Peine unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten fest, dass 29-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem ohne den erforderlichen Führerschein mit dem Auto unterwegs war. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf weiteren Besitz von Betäubungsmitteln. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Peine: E-Scooter Fahrer stürzt alkoholisiert

Sonntag, 16.08.2020, gegen 21:00 Uhr

Die Polizei Peine und der Rettungsdienst wurden am Sonntagabend zu einem offensichtlich gestürzten E-Scooter Fahrer in den Fuhsering in Peine gerufen. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim 55-jährigen Fahrer des E-Scooter fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,23 Promille. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Weiterhin wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

