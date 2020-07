Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz-Sinterstraße

Flüchtiges Kleinkraftrad gestoppt

Lübeck (ots)

Am Sonntag (05.07.) wollten Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck ein Kleinkraftrad kontrollieren. Der Fahrer gab zu nächst Gas, konnte aber nach kurzer Fahrt gestellt werden. Es wurden mehrere Verstöße feststellt.

Gegen 11:30 Uhr sahen die Beamten in der Kupferstraße einen Motorroller, welcher mit zwei jungen Männern besetzt war. Beide trugen nicht den vorgeschriebenen Helm. Als die Polizisten Anhaltesignale gaben beschleunigte der Fahrer und fuhr über die Sinterstraße in Richtung der dortigen Kleingärten. Die Geschwindigkeit lag bei ca. 50 km/h und auch das nun eingeschaltete Blaulicht und Signalhorn veranlasste nicht zum Bremsen und Anhalten.

Am Ende der Sinterstraße gelang es den Beamten das Fahrzeug auszubremsen und den 16-jährige Fahrer und seinen 15-jährigen Sozius zu kontrollieren.

Die Polizisten mussten feststellen, dass der 16-jährige Lübecker nicht die erforderliche Fahrerlaubnis AM besitzt und der Peugeot Taiwan Golden Bee-Roller vor Kurzem in Kücknitz entwendet wurde. Gegenüber den Beamten gab der Jugendliche an, dass er das "nicht ganz saubere" Fahrzeug von einem Freund bekommen habe. Weiter stellten die Beamten durch einen Drogenschnelltest den offensichtlichen Konsum von THC und Kokain fest. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge.

Nach den jeweiligen polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen von ihren Eltern abgeholt. Weiter stellten die Beamten den Roller sicher.

Das Ermittlungsverfahren führt neben der Hehlerei, mehrere verkehrsrechtliche Straf- und Ordnungswidrigkeiten auf. Der Mitfahrer trug keinen Helm -auch dafür wird er sich verantworten müssen.

