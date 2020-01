Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Wertgegenstände gestohlen

Durmersheim (ots)

Nach einem Einbruch am Freitagabend in ein Haus der Schwarzwaldstraße haben die Beamten des Polizeipostens Bietigheim die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Einbrecher hat zwischen 18 Uhr und 18:24 Uhr ein Fenster eingeschlagen und gelangte so in das Anwesen. Nachdem der Eindringling mehrere Zimmer durchsuchte, verschwand er mit mehreren Wertgegenständen im Nirgendwo. Zur Spurensicherung wurden Beamte der Kriminaltechnik hinzugezogen.

