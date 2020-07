Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Handtasche bei Autoaufbruch erbeutet: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Den Aufbruch ihres BMW, der nur 15 Minuten auf einem Parkplatz im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe abgestellt war, musste eine 37-jährige Autobesitzerin am gestrigen Montagnachmittag feststellen. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche der Frau gestohlen. Da eine Beschreibung eines verdächtigen Mannes vorliegt, der am Tatort gesehen wurde, bitten die ermittelnden Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei um Zeugenhinweise.

Wie die 37-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Süd-West schildete, hatte sie den BMW gegen 17:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Sandweg an der Straße "Im Druseltal" abgestellt. Als sie 15 Minuten später auf den Parkplatz zurückkehrte, fiel ihr ein unbekannter Mann auf, der neben ihrem Auto stand. Nachdem er die Frau erblickt hatte, stieg er schnell in einen geparkten Pkw und fuhr eilig davon. Wenige Augenblicke später bemerkte die 37-Jährige den Aufbruch und den Diebstahl ihrer im Fahrzeug abgelegten Handtasche. Der verdächtige Mann, der möglicherweise als Täter in Betracht kommt, wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1,80 Meter groß, kräftig bis dick, kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare, Vollbart, trug ein hellblaues T-Shirt.

Er fuhr mit einem älteren roten Auto davon, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist.

Zeugen, die Hinweise zu dem Autoaufbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell