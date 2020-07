Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Allendorf-Eder (Landkreis Waldeck-Frankenberg): Brand einer Fertigungshalle

Kassel (ots)

Heute Nacht gegen 02:45 Uhr wurde der Polizeistation Frankenberg gemeldet, dass auf dem Firmengelände einer Maschinenbaufirma in Allendorf-Eder (OT Battenfeld) die Brandanlage ausgelöst hat. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife in der Tulpenstraße konnte diese feststellen, dass eine Fertigungshalle brennt. Am Brandort sind die Feuerwehren der Gemeinden Allendorf, Battenfeld, Rennertehausen, Haine und Frankenberg im Einsatz. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Verletzten, der Brandschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Bevölkerung gebeten, die Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell