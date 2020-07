Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Steinpoller am Hauptfriedhof umgefahren: Autoinsassen reißen Kennzeichen ab und flüchten; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Das Weite suchten in der Nacht zum heutigen Montag die Insassen eines silbernen BMW M5, nachdem sie mit dem Wagen einen Steinpoller am Hauptfriedhof umgefahren hatten. Kurz zuvor hatten sie noch die Kennzeichen des erheblich beschädigten Wagens abgerissen, das Auto aber zurückgelassen. Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Wagens sowie den flüchtigen Insassen dauern derzeit an und werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu den Insassen des silbernen M5 machen können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ereignete sich der Unfall gegen 2:15 Uhr in der Nacht. Anwohner waren durch den lauten Knall darauf aufmerksam geworden und hatten die Polizei alarmiert. Zudem sahen Zeugen noch, wie mindestens zwei Personen in der Dunkelheit in Richtung Halitplatz flüchteten, wobei einer zuvor noch die Kennzeichen, es soll sich augenscheinlich um ausländische Kennzeichen gehandelt haben, abgerissen hatte. Nach ersten Erkenntnissen war der silberner BMW frontal gegen einen Steinpoller im Bereich des Haupteingangs des Friedhofs gefahren. Möglicherweise war der Wagen aus der Karolinenstraße gekommen und der Fahrer im weiteren Verlauf schnurstracks geradeaus gefahren. Zeugen dafür gibt es bislang aber nicht. Bei dem Unfall war der Steinpoller aus der Verankerung gerissen und der BMW an Front, Unterboden und rechtem Reifen beschädigt worden. Der Schaden wird insgesamt auf rund 5.000 Euro geschätzt. Warum die Insassen anschließend die Flucht ergriffen und die Kennzeichen abrissen, ist momentan noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zu einer der geflüchteten Personen liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann soll ca. 30 Jahre alt sein und eine dunkelbraune Jacke und eine hellbraune Hose getragen haben. Zu dem anderen Insassen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die flüchtigen Insassen oder zur Herkunft des silbernen BMW M5 geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

