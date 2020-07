Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbeteiligte Gruppe verhilft unbekannter Ladendiebin zur Flucht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein aufsehenerregender Ladendiebstahl ereignete sich am Freitagmittag in der Fußgängerzone der Kasseler Innenstadt: Nachdem eine bislang unbekannte Täterin beim Ladendiebstahl ertappt worden war, kam es vor dem Bekleidungsgeschäft zu einem Handgemenge, als der Verkäufer die flüchtende Diebin festhalten wollte. Nachdem eine Gruppe unbeteiligter Männer in das Geschehen eingegriffen hatte, gelang der Täterin schließlich die Flucht. Der 64-jährige Verkäufer aus Kassel erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Sie suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täterin sowie die unbekannte Gruppe Männer geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Ladendiebstahl in der Unteren Königsstraße, Ecke Hedwigstraße, gegen 12:45 Uhr. Der Mitarbeiter hatte versucht, die Täterin bei ihrer Flucht mit einer aus dem Geschäft gestohlenen Jeans festzuhalten. Die Ladendiebin setzte sich dagegen massiv zur Wehr, wodurch die vier- bis fünfköpfige Gruppe auf das Handgemenge in der Fußgängerzone aufmerksam wurde und Partei für die Ladendiebin ergriff. Durch das Eingreifen der Männer gelang es der Täterin schließlich, sich zu befreien und in Richtung Entenanger zu flüchten. Die Gruppe, die offenbar irrig davon ausgegangen war, die Frau werde angegriffen, flüchtete ebenfalls unerkannt. Eine genaue Beschreibung der Männer, die eine dunkle Hautfarbe gehabt haben sollen, liegt derzeit nicht vor. Bislang ist noch nicht geklärt, ob der 64-jährige Verkäufer durch die Gegenwehr der Diebin oder das Eingreifen der unbekannten Gruppe verletzt wurde. Die Ladendiebin wird folgendermaßen beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank, hellbraune oder dunkelblonde schulterlange Haare, Piercing in der Nase, trug eine Jeanshose und einen hellblauen Rucksack der Marke "Fjällräven" auf dem Rücken.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise zu dem räuberischen Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

