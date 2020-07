Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Kassel (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag ereignete sich im Kreuzungsbereich "Auestadion" ein Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenbahn und ein Pkw beteiligt waren.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeirevier Mitte berichten, befuhr gegen 14.40 Uhr ein 63-jähriger aus Kassel mit seinem Pkw den Kreuzungsbereich "Auestadion", aus Fahrtrichtung Autobahn kommend und wollte seine Fahrt in Richtung Ludwig-Mond-Straße fortsetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, die aus Richtung Leuschnerstraße kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Beim Zusammenprall schob die Straßenbahn den Pkw auf ein Verkehrsschild, wo dieser dann zum Stehen kam. Beim Zusammenstoß wurde der 63-jährige Fahrer des Pkw leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro, an der Straßenbahn ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Nach Zeugenangaben zeigte die Lichtzeichenanlage für den 63-jährigen Pkw-Fahrer "Grün".

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mitte geführt.

